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اقتصاد

بمناسبة رئاستها لمجموعة العشرين .. مؤسسة النقد السعودي تطرح فئة العشرين ريالا اليوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
مؤسسة النقد العربى
مؤسسة النقد العربى السعودى
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وكالات
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عزمها طرح فئة العشرين ريالًا من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالًا التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر، وذلك جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

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و على جانب آخر قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن التضخم السنوي بالمملكة عاد للتراجع في سبتمبر بعد قفزة أعقبت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.

وبلغ التضخم في سبتمبر  5.7% مقابل 6.2% في أغسطس و6.1% في يوليو، عندما دخلت زيادة الضريبة حيز التنفيذ.

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