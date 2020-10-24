حافظ أبو سعدة: لم نرصد مخالفات داخل المقار الانتخابية

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك جهدا تنظيميا أكثر من رائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى حياد الأجهزة الحكومية من المرشحين وعدم تدخلها ، مشددا على أنه لم يتم رصد أي عبث أو خروج عن القانون داخل المقار الانتخابية.





وأضاف "أبو سعدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أن المال السياسى تم رصده اليوم من قبل المندوبين التابعين لنا، الذين قاموا بتصوير أكشاك بجوار بعض الدوائر الانتخابية.





وتابع "أبو سعدة"،:"كانوا بيدفعوا عطايا أو أموال لبعض الناخبين ..شاهدنا دعاية انتخابية محظورة بقرار اللجنة العليا للانتخابات من قبل بعض الأحزاب السياسية محاولة التأثير على الناخبين أمام اللجان واشتباكات لبعض انصار المرشحين في أسوان وهذه أشياء ملازمة للعملية الانتخابية.. ولكن داخل اللجنة لا يوجد أي عبث من أي نوع ".





وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن متوسط الحضور اليوم تراوح من 10 إلى 15% ، ومتوقع أن يشهد النصف الأخير من يوم غد إقبال كثيف وارتفاع في عدد المشاركين في انتخابات مجلس النواب.