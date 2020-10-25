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أحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد على «هراء أردوغان»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:04 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى أن المسلم هو المواطن التركي فقط من بين 1.5 مليار مسلم حول العالم.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان استمد كلامه من فكر الإرهابي وأستاذه سيد قطب.

وأعرب أحمد موسى عن أمله في أن يرد شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية على الهراء الأردوغاني الذي كفر المسلمين باستثناء الإخوان والأتراك.

وأشار أحمد موسى إلى أن الإخواني صبحي صالح اختلق ديانة جديدة وكان يدعي في 2011 قائلا: «اللهم أمتني على الإخوان» .

وأردف: "عندنا منتجات أحسن مليون مرة من المنتجات التركية، ليه عاوزين تدعموا دولة بتدعم الإرهاب وتقتل ولادنا".

وأوضح "10 آلاف شركة تركية أغلقت ابوابها خلال أخر خمس شهور بسبب حملات المقاطعة"، معقبا: "الاقتصاد التركي تأثر وأغلب الشركات أفلست".

واختتم "ما يحدث في تركيا هو إنهيار رهيب على المستوي الإقتصادي ولا احد يدعم المنتجات التركية سوي قطر، ساخرا: "دول 17 واحد يعني".

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