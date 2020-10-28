AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

5 أحداث تنتظر مرشحي النواب في 14 محافظة بالمرحلة الأولى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
أحمد أيمن
انتهت المرحلة الأولى من مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، مساء الأحد الماضي، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين في الداخل 24 و25 أكتوبر وفي انتظار انتهاء فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.

تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة جرت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تنتظر محافظات المرحلة الأولى 5 أحداث بعد انتهاء الانتخابات:

1. إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات 1 نوفمبر المقبل.

2. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الاثنين 2 نوفمبر.

3. يمكن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من الإعلان في موعد أقصاه 3 نوفمبر.

4. تفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر.

5. في الفترة 19 و20 نوفمبر يبدأ الناخبون في الخارج طباعة وإرسال بطاقات إبداء الرأي، إلى مقار البعثات الدبلوماسية.

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي يعلن عدد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

ديلي ميل: ميلانيا ترامب تنفر منه وعلاقتهم الزوجية غريبة

مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بلاش السكة دى.. تامر أمين يلقن رمضان صحبي درسا قاسيا على الهواء

أحمد العوضى يبدي أسفه لتسببه في طلاق رجل وزوجته .. فيديو

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز ويحذر الكاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور