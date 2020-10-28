كيف يتم تشخيص تسوس الأسنان وأساليب العلاج الناجحة؟

عادة ما يجد أطباء الأسنان تسوس الأسنان وتجويفها من خلال النظر إلى أسنانك وفحصها بأدوات طب الأسنان، سيسألك طبيب الأسنان أيضًا عمّا إذا كان لديك أي أعراض، في بعض الأحيان قد تحتاج إلى أشعة سينية للأسنان، وفقًا لما نشره موقع هيلثي.

علاجات تسوس الأسنان

هناك عدة علاجات لتسوس الأسنان وتجويفها.. يعتمد العلاج الذي تحصل عليه على مدى سوء المشكلة:





علاجات الفلوريد :

إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان في وقت مبكر ، يمكن أن يساعد العلاج بالفلورايد المينا على إصلاح نفسه.





حشوات :

إذا كان لديك تجويف نموذجي ، فسيقوم طبيب أسنانك بإزالة أنسجة الأسنان الفاسدة ثم يعيد السن عن طريق ملئه بمادة حشو.





قناة الجذر :

إذا انتشر الضرر الذي لحق بالسن و / أو عدوى إلى اللب (داخل السن) ، فقد تحتاج إلى قناة الجذر. سيقوم طبيب أسنانك بإزالة اللب الفاسد وتنظيف داخل السن والجذر.

الخطوة التالية هي ملء السن بحشو مؤقت. ثم ستحتاج إلى العودة للحصول على حشوة دائمة أو تاج (غطاء على السن).





خلع السن:

في الحالات الشديدة ، عندما لا يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بالجذر ، قد يقوم طبيب الأسنان بخلع السن.. سيقترح عليك طبيب الأسنان أن تحصل على جسر أو زرع لاستبدال السن المفقود. خلاف ذلك ، قد تتحرك الأسنان المجاورة للفجوة وتغير عضتك.

