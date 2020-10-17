الحق نفسك بدري .. علاج ثقوب الأسنان في المرحلة المبكرة

يعاني عدد كبير من الافراد من مشاكل الاسنان والتسوس ولكن ليس الجميع مضطرا لخلعها او الخضوع للحشو وغيرها من عمليات تجميل الاسنان.

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ووفقا لما ذكره موقع " nhs " يمكن عكس تسوس الأسنان في مراحله المبكرة ، والذي كان قبل تشكل ثقب (أو تجويف) في السن ، عن طريق:





تقليل كمية الأطعمة والمشروبات السكرية وعدد مرات تناولها

تفريش أسنانك مرتين على الأقل في اليوم باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

قد يقوم طبيب أسنانك بوضع هلام الفلورايد أو معجون الفلورايد على السن المصابة.

يساعد الفلورايد على حماية الأسنان عن طريق تقوية طبقة المينا ، مما يجعل الأسنان أكثر مقاومة للأحماض الموجودة في البلاك والتي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان

علاج ثقوب الأسنان عند حدوثها بالفعل، فقد يشمل :





التعبئة أو التاج: هذا ينطوي على إزالة تسوس الأسنان وملء الحفرة أو تغطي الأسنان





علاج قناة الجذر: قد يكون هذا ضروريًا لإزالة تسوس الأسنان الذي ينتشر إلى مركز السن حيث يوجد الدم والأعصاب (اللب)

إزالة السن بالكامل أو جزء منه: يُنصح بذلك عادةً عند تلف السن بشدة ولا يمكن استعادته ؛ قد يكون طبيب الأسنان قادرعلى استبدال الأسنان بشكل جزئي أو عمل جسر أو زرع.