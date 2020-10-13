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نصائح سريعة لمنع تسوس الأسنان

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:17 م
نصائح سريعة لمنع
نصائح سريعة لمنع تسوس الأسنان
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض كثير من الأشخاص لتسوس الأسنان وخصوصا الأطفال، مما يسبب لهم آلاما شديدة ومعاناة طول الحياة، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل الخطوات والنصائح الطبية للحفاظ على الأسنان ومنع التسوس.


اغسل أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ويفضل غسل الفرشاة بعد كل وجبة وخاصة قبل النوم.


نظف بين أسنانك يوميًا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو منظفات ما بين الأسنان، اشطفه يوميًا بغسول للفم يحتوي على الفلورايد، تحتوي بعض أنواع الشطف أيضًا على مكونات مطهرة للمساعدة في قتل البكتيريا المسببة للبلاك.


تناول وجبات مغذية ومتوازنة وقلل من الوجبات الخفيفة، تجنب الكربوهيدرات مثل الحلوى والمعجنات ورقائق البطاطس التي يمكن أن تبقى على سطح الأسنان، إذا تم تناول الأطعمة اللزجة ، فقم بتنظيف أسنانك بعدذلك بوقت قصير.


استشر طبيب أسنانك بشأن استخدام مكمل الفلورايد الذي يقوي أسنانك.


اسأل طبيب أسنانك عن مانعات التسرب للأسنان (طبقة واقية بلاستيكية) توضع على أسطح المضغ لأسنانك الخلفية (الأضراس) لحمايتها من التسوس.


اشرب الماء المفلور، هناك حاجة إلى نصف لتر على الأقل من الماء المفلور كل يوم لحماية الأطفال من تسوس الأسنان.

قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام للتنظيف المهني والفحص الشفوي.

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