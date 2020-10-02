10 معلومات عن مرض الأسنان الطباشيرية





تم تصميم أسنان طفلك البالغة لتدوم مدى الحياة ورغم الرعاية المناسبة هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة أسنانهم ويواجهه بعض الأطفال نقص المعادن ، وغالبًا ما يشار إليه باسم " الأسنان الطباشيرية ".





فمعظم الآباء لم يسمعوا بهذه الحالة مطلقًا على الرغم من أن طفلًا واحدًا من كل ستة أطفال يعاني منه هذا يمثل ما يقرب من 15 إلى 20 ٪ من جميع الأطفال وهذه حالة مهمة يجب مراقبتها لأنها يمكن أن تؤثر على صحة أسنان طفلك حتى مرحلة البلوغ إذا لم يتم علاجها بسرعة إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الأسنان الطباشيرية وفقا لموقع tree house :









- تميل الأسنان الطباشيرية إلى التأثير على مينا الأسنان في الأضراس ولكن يمكن أن تؤثر أيضًا على جميع الأسنان.





- يتطور عندما تحتوي الأضراس على معادن أقل ، ومن هنا جاء مصطلح "نقص المعادن".









- ‏ أصبح مصطلح " الأسنان الطباشيرية " مصطلحًا شائعًا لأن الأسنان تصبح أكثر نعومة ، مع إحساس واتساق يشبه الطباشير.





- يمكن أن تصيب الحالة ما يصل إلى 20٪ من الأطفال.









- ‏يمكن أن تتفاوت خطورة الحالة من خفيفة إلى شديدة.









- لا يتعلق بالتسوس في حد ذاته ولكن يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة للتلف.





- على الرغم من عدم وجود سبب واحد لظهور الأسنان الطباشيرية مثل العديد من أمراض الأسنان ، إلا أنه يُعتقد أنه ناتج عن عوامل وراثية وبيئية ، أي سوء التغذية.









الأسنان الطباشيرية معرضة للتكسر ، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس وسوف يؤدي التسوس إلى تكسير الأسنان مع نقص المعادن بشكل أسرع لأن الحالة تضعف الأسنان.













- الأضراس البالغة التي تندلع في سن 6 أو 7 هي الأسنان الأكثر إصابة.



