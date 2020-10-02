AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 معلومات عن مرض الأسنان الطباشيرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن

تم تصميم أسنان طفلك البالغة لتدوم مدى الحياة ورغم الرعاية المناسبة هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة أسنانهم ويواجهه بعض الأطفال نقص المعادن ، وغالبًا ما يشار إليه باسم "الأسنان الطباشيرية".

فمعظم الآباء لم يسمعوا بهذه الحالة مطلقًا على الرغم من أن طفلًا واحدًا من كل ستة أطفال يعاني منه هذا يمثل ما يقرب من 15 إلى 20 ٪ من جميع الأطفال وهذه حالة مهمة يجب مراقبتها لأنها يمكن أن تؤثر على صحة أسنان طفلك حتى مرحلة البلوغ إذا لم يتم علاجها بسرعة إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الأسنان الطباشيرية وفقا لموقع tree house : 


- تميل الأسنان الطباشيرية إلى التأثير على مينا الأسنان في الأضراس ولكن يمكن أن تؤثر أيضًا على جميع الأسنان.

- يتطور عندما تحتوي الأضراس على معادن أقل ، ومن هنا جاء مصطلح "نقص المعادن".


- ‏ أصبح مصطلح "الأسنان الطباشيرية" مصطلحًا شائعًا لأن الأسنان تصبح أكثر نعومة ، مع إحساس واتساق يشبه الطباشير.

- يمكن أن تصيب الحالة ما يصل إلى 20٪ من الأطفال.


- ‏يمكن أن تتفاوت خطورة الحالة من خفيفة إلى شديدة.


-  لا يتعلق بالتسوس في حد ذاته ولكن يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة للتلف.

- على الرغم من عدم وجود سبب واحد لظهور الأسنان الطباشيرية  مثل العديد من أمراض الأسنان ، إلا أنه يُعتقد أنه ناتج عن عوامل وراثية وبيئية ، أي سوء التغذية.


- الأسنان الطباشيرية معرضة للتكسر ، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس وسوف يؤدي التسوس إلى تكسير الأسنان مع نقص المعادن بشكل أسرع لأن الحالة تضعف الأسنان.



- الأضراس البالغة التي تندلع في سن 6 أو 7 هي الأسنان الأكثر إصابة.

-  تشمل العلامات والأعراض الرئيسية لطباشير الأسنان ما يلي: تغير لون الأسنان إلى اللون الكريمي أو المصفر أو البنة، الأسنان المؤلمة أو الحساسة، وأسنان "متفتتة"
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج تسوس الأسنان.. كل الطرق من الفلورايد إلى الخلع

تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين

كيف يمكن منع الأطفال من طحن أسنانهم؟

لمنع تسوس الأسنان.. 9 خطوات احرص عليها للحفاظ على صحتك

أفضل مسكن ألم للحامل

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

أحمد فلوكس: مع احترامي لحقوق المرأة إحنا نسينا نعلمها إزاي تربي عيالها .. فيديو

صن داونز يغري مساعد موسيماني من أجل رفض الأهلي

سنصلي من أجله.. بايدن يعلق على إصابة ترامب بفيروس كورونا

ياريت تخليك في حالك.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

إسرائيل تفرض الإغلاق الشامل على الضفة ومعابر غزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

شاهد.. موسيماني يتجول داخل الأهلي ويلتقط صورا مع جائزة نادي القرن