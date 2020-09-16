احترس.. عادة نفعلها تدمر مينا الأسنان

تلعب نظافة الأسنان دورا كبيرا فى حمايتها من الإصابة بالبكتيريا والتسوس الذى يتسبب في خسارتها فيما بعد.











والحفاظ على الأسنان من التسوس لا يحدث فقط من خلال غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بل يتطلب أمورا كثيرة أخرى، منها توقيت غسل الأسنان المناسب ونوع المعجون والفرشاة وطريقة التنظيف والنقطة الأخيرة هى الأخطر.









وذكر موقع " برايت سايد" أن طريقة تنظيف الأسنان الخاطئة لا تتسبب فقط فى بقاء بعض الأطعمة بين الأسنان، ولكن استخدام الفرشاة لوقت طويل أو الضغط عليها بقوة يتسبب فى تلف طبقة المينا التى تعد العامل الأساسي لحماية الأسنان من الأمراض والتسوس والحفاظ على قوتها.







