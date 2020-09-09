وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان .. حيل سريعة للحصول على ابتسامة ناصعة

، لذا يبحثون عن وصفة سحرية لعلاج اصفرار الاسنان ، لإ زالته والحصول على ابتسامة جميلة ومظهر جيد. تعد مشاكل الاسنان واسعة الانتشار، خاصة بين عشاق القهوة والشاي والمدخنين





ابتسامة ناصعة البياض. ووفقا لما ذكره موقع "medlife"؛ نعرض أكثر من وصفة سحرية لعلاج اصفرار الاسنان ؛ للحصول على





علاج اصفرار الاسنان الداخلى





الحليب البودرة





أضف القليل من الحليب البودرة إلى فرشاة الاسنان وسيساعد ذلك في الحفاظ على أسنانك بيضاء ولامعة. وذلك لأن مسحوق الحليب ومنتجات الألبان بها الكالسيوم المفيد للأسنان.





اغسل أسنانك برفق لمدة دقيقتين، ثم واغسل فمك بالماء برفق، وتأكد من القيام بذلك مرتين يوميًا؛ وسيساعدك ذلك على الشعور بالتحسن ، والحفاظ على صحة أسنانك بشكل أفضل.



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مضغ المكسرات

تحتاج إلى الاستمرار في مضغ المكسرات والطعام القاسي بلطف؛ لأن ذلك يمكن أن يساعد في إزالة البلاك، فالمكسرات مليئة بالدهون الصحية والبروتينات التي تحمي أسنانك من أي مشاكل في الأسنان

الأطعمة اللزجة

تلتصق الأطعمة اللزجة مثل الفواكه المجففة بأسنانك لفترة أطول، وسيساعد ذلك في التخلص من البكتيريا الضارة.

وتحتاج إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة؛ بمجرد الانتهاء من مضغ الأطعمة اللزجة؛ فهذا سيساعد في تبييض الأسنان ، لكن تناول الأطعمة اللزجة لا يعني أنك تستهلكها بكثرة؛ لأن هذا قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات.





علاج اصفرار الاسنان بالليمون





امزج القليل من عصير الليمون في الماء واشطف فمك به لمدة دقيقتين. سيساعد ذلك أسنانك على النمو بشكل أقوى ويعمل كمطهر على تجويف الفم. عصير الليمون الممزوج بالماء أسهل طريقة لصنع غسول للفم بنفسك. سيغذي ذلك أسنانك ويبقيها متوهجة في أغلب الأحيان، توجد وصففات اخرى لليملون مثل مزجه مع بيكربونات الصودا لكنها قد تشكل خطورة على صحة الاسنان خاصة طبقة المينا .





علاج اصفرار الاسنان طبيعيا





يعد بيروكسيد الهيدروجين من عوامل التبييض الطبيعية المسؤولة عن قتل البكتيريا السيئة في فمك وقد استخدم هذا أيضًا في مجموعة واسعة من أغراض الشفاء مثل مطهر الجروح بسبب كثافته العالية لقتل البكتيريا.





وتحتوي معظم أنواع معجون الأسنان حاليًا على بيروكسيد الهيدروجين وهذا يساعد في تبييض الأسنان وفوائد أخرى لها، كما يمكنك استخدام هذا كغسول للفم أيضًا.





سحب الزيت





فى طب التقليدي بالهند يقال ان استخدام الزيوت الطبيعية يحسن نظافة الفم ويزيل السموم الضارة من الجسم. ويتضمن سحب الزيت الطريقة البسيطة التي يمكنك من خلالها وضع الزيت على أسنانك؛ وسيؤدي ذلك إلى إزالة البلاك المصفر حولها.





يعد زيت جوز الهند له أسرع النتائج في تبييض الأسنان. يمكن عمل سحب زيت جوز الهند في فمك لمدة 15 إلى 20 دقيقة وهذا يزيل البكتيريا السيئة. وإذا تم تطبيقه يوميًا ، يمكن أن يقلل ذلك من تراكم اللويحات السِّنِّيَة (رواسب لزجة) ويساعد في تبييض الأسنان.





ازالة تصبغات الاسنان فى المنزل