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علاج تسوس الأسنان.. كل الطرق من الفلورايد إلى الخلع

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:55 م
علاج تسوس الاسنان
علاج تسوس الاسنان .. كل الطرق من الفلورايد للـ خلع
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اسماء محمد
يتعرض كثيرون للإصابة بمشاكل في الأسنان مثل التجاويف والتسوس، والتى يمكن أن تسبب أعراضًا مزعجة وتؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة.


ويمكن علاج جميع مشاكل الأسنان، ولكن للأسف قد يكون هناك بعض الخسائر فى الحالات المتأخرة، لذا فإن علاج الأسنان بسرعة أمر ضرورى.


ووفقا لما ذكره موقع "mayoclinic"، تعتمد معالجة التسوس على المرحلة التى يتم فيها بدء العلاج الطبى، وهذه العلاجات تتمثل في التالى:


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- علاج الفلوريد:
يساعد العلاج بالفلورايد في استعادة مينا الأسنان ويمكنه أحيانًا عكس التجويف في المراحل المبكرة جدًا، حيث تحتوي علاجات الفلوريد الاحترافية على كمية من الفلورايد أكثر من الكمية الموجودة في ماء الصنبور ومعجون الأسنان وغسول الفم.


قد تكون علاجات الفلوريد سائلة أو هلامية أو رغوة أو ورنيش يتم دهنها بالفرشاة على أسنانك.


- حشوات:
تعد العلاج الرئيسي فى حالة تقدم التسوس إلى ما بعد المرحلة الأولى.


تُصنع الحشوات من مواد مختلفة، مثل الراتنجات المركبة بلون الأسنان أو الخزف أو ملغم الأسنان الذي يتكون من مزيج عدة مواد أخرى.


- التيجان:
عند تسوس الأسنان الشديد أو ضعف الأسنان، قد تحتاج إلى تاج أو طربوش وهو غطاء مخصص يحل محل التاج الطبيعي الكامل للسن.


يقوم طبيب أسنانك بإزالة كل المنطقة المتضررة وكفاية من باقي الأسنان لضمان ملاءمة جيدة.


قد تُصنع التيجان من الذهب أو الخزف عالي القوة أو الراتينج أو الخزف المنصهر بالمعدن أو مواد أخرى.


- قنوات الجذور:
عندما يصل التسوس إلى المادة الداخلية للسن (اللب)، قد تحتاج إلى قناة الجذر هذا يهدف لإصلاح الأسنان المتضررة أو المصابة وإنقاذها بدلًا من إزالتها. تتم إزالة لب السن المصاب، توضع الأدوية أحيانًا في قناة الجذر لإزالة أي عدوى ثم يتم استبدال اللب بالحشوة.


- خلع الأسنان:
عند إهمال الأسنان لفترة كبيرة تصاب بعض الأسنان بتسوس شديد ويصبح من الصعب ترميمها ويجب إزالتها.


يمكن أن يؤدي خلع السن إلى ترك فجوة تسمح لأسنانك الأخرى بالتحرك. إذا أمكن، فكر في الحصول على جسر أو زراعة أسنان لتحل محل السن المفقود.
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