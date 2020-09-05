لمنع تسوس الأسنان.. 9 خطوات احرص عليها للحفاظ على صحتك

تسوس الأسنان هو تدمير لبنية الأسنان ويمكن أن يؤثر على المينا ( الطبقة الخارجية للسن ) وطبقة العاج للسن.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن خطوات تمنع تسوس الأسنان.

ووفقا لما نشره موقع الموقع ان تسوس الأسنان يحدث عندما تترك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات (السكريات والنشويات) ، مثل الخبز والحبوب والحليب والصودا والفواكه والكعك أو الحلوى على الأسنان. البكتيريا التي تعيش في الفم تهضم هذه الأطعمة وتحولها إلى أحماض. تتحد البكتيريا والحمض وبقايا الطعام واللعاب لتكوين طبقة البلاك التي تلتصق بالأسنان. تعمل الأحماض الموجودة في البلاك على إذابة سطح مينا الأسنان ، مما يخلق ثقوبًا في الأسنان تسمى التجاويف.

لمنع تسوس الأسنان:

- اغسل أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد. يفضل غسل الفرشاة بعد كل وجبة وخاصة قبل النوم.

- نظف بين أسنانك يوميًا باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو منظفات ما بين الأسنان ، اشطفه يوميًا بغسول للفم يحتوي على الفلورايد .

- تحتوي -بعض أنواع الشطف أيضًا على مكونات مطهرة للمساعدة في قتل البكتيريا المسببة للبلاك.

- تناول وجبات مغذية ومتوازنة وقلل من الوجبات الخفيفة. تجنب الكربوهيدرات مثل الحلوى والمعجنات ورقائق البطاطس التي يمكن أن تبقى على سطح الأسنان.

- إذا تم تناول الأطعمة اللزجة ، فقم بتنظيف أسنانك بعد ذلك بوقت قصير.

- استشر طبيب أسنانك بشأن استخدام مكمل الفلورايد الذي يقوي أسنانك.

- اسأل طبيب أسنانك عن مانعات التسرب للأسنان (طبقة واقية بلاستيكية) توضع على أسطح المضغ لأسنانك الخلفية (الأضراس) لحمايتها من التسوس.

- اشرب الماء المفلور. هناك حاجة إلى نصف لتر على الأقل من الماء المفلور كل يوم لحماية الأطفال من تسوس الأسنان.

- قم بزيارة طبيب أسنانك بانتظام للتنظيف المهني والفحص الشفوي.

يطور الباحثون وسائل جديدة لمنع تسوس الأسنان. وجدت إحدى الدراسات أن العلكة التي تحتوي على المُحلي إكسيليتول تؤخر مؤقتًا نمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استكشاف العديد من المواد التي تطلق الفلوريد ببطء بمرور الوقت ، مما سيساعد على منع المزيد من التحلل. توضع هذه المواد بين الأسنان أو في حفر وتشققات الأسنان. معاجين الأسنان و الفم يشطف التي يمكن عكس و "شفاء" يجري أيضا دراسة تسوس الأسنان المبكر.