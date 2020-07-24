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مرأة

لا تهملها.. دراسة أمريكية تكشف علاقة التهاب الأسنان بالسرطان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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رشا عوني
أكدت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية أن هناك علاقة قوية بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بالسرطان ، بحسب ديلي ميل البريطانية .

وأوضحت الدراسة الأمريكية أن التهاب دواعم الأسنان لا يؤدي فقط إلى تساقط الأسنان فيما بعد، بل قد يتسبب أيضًا في الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وأوضحت الدراسة أن التهاب دواعم الأسنان يحدث بسبب ترسبات نوع من البيكتريا في الفم ، مما يسبب التهابات وترسبات جيرية ، كما أوضح الباحثون أنه مع محاولة الجهاز المناعي مواجهة هذه الالتهابات، تبدأ الأسنان في التفكك حتى تسقط تمامًا.


كما أكد الباحثون أنه توجد علاقة بين التهاب دواعم الأسنان وبين الإصابة بسرطان المعدة والمريء بشكل خاص، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين أصيبوا بأحد هذين النوعين من السرطان خلال هذه السنوات التي خضعوا فيها للدراسة، كانت لديهم أيضًا التهابات شديدة في اللثة لم يتم علاجها.


كما أشار الباحثون إلى أن التهاب دواعم الأسنان في مراحل متأخرة يحدث فيها سقوط الأسنان، يزيد خطر الإصابة بسسرطان المرئ بنسبة 59% ، وكذلك يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 68% مقارنة بالأخرين . 

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