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مرأة

بدون مسكنات... حيله عجيبة ترفع المناعة وتسكن آلام الأسنان

السبت 25/يوليه/2020 - 05:36 ص
بدون مسكنات... حيله
بدون مسكنات... حيله عجيبة ترفع المناعة وتسكن آلام الأسنان
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص آلام الأسنان، وفى ظل انتشار فيروس كورونا، يخشى العديد الخروج والكشف عند طبيب الأسنان.

فى إطار هذا السياق، كشف موقع هيلثي عن أفضل حيلة لرفع المناعة فى ظل انتشار فيروس كورونا،و تسكين آلام الأسنان بدون تناول مسكنات.

مضع البصل لتخفيف آلام الأسنان

يحتوي البصل على مواد كيميائية نباتية تستهدف الجراثيم المسؤولة عن الإصابة وتعطيك استراحة من الألم.

أفضل طريقة لاستخدامها هي قطع قطعة من البصل ومضغها على جانب فمك الذي يتألم. هذا يسمح لعصير البصل باختراق السن. إذا كان الألم شديدًا جدًا لمضغه ، يمكنك استخدام إصبع لتثبيت قطعة البصل مباشرة على السن المصاب.

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