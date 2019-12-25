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غرغرة طبيعية لتسكين آلام الأسنان وتورم الضرس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
غرغرة طبيعية لتسكين
غرغرة طبيعية لتسكين آلام الأسنان وتورم الضرس
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر العديد من الأشخاص من مشكلة آلام الأسنان التي تصيب الصغار قبل الكبار ،ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،لذلك يقدم موقع "برايت سايد" وصفة طبيعية تقضي على آلام الأسنان وتورم الضرس . 


وفقا لما نشره الموقع أن وصفة حبة البركة والقرنفل لتسكين آلام الأسنان .

مكونات وصفة تسكين آلام الأسنان :

1 كوب من الماء
2 ملعقة كبيرة من حبة البركة
3 ملاعق كبيرة من قرنفل
ربع ملعقة خل أبيض

طريقة التحضير وصفة تسكين آلام الأسنان:

اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيها على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا وتسكين آلام الأسنان ،يمكنك استعمالها ثلاث مرات يوميا بعد الأكل مباشرة للتخلص من آلام الأسنان.
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