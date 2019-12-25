غرغرة طبيعية لتسكين آلام الأسنان وتورم الضرس

يشعر العديد من الأشخاص من مشكلة آلام الأسنان التي تصيب الصغار قبل الكبار ،ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،لذلك يقدم موقع "برايت سايد" وصفة طبيعية تقضي على آلام الأسنان وتورم الضرس .









وفقا لما نشره الموقع أن وصفة حبة البركة والقرنفل لتسكين آلام الأسنان .





مكونات وصفة تسكين آلام الأسنان :





1 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة

3 ملاعق كبيرة من قرنفل

ربع ملعقة خل أبيض





طريقة التحضير وصفة تسكين آلام الأسنان:



