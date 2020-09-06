بالملح ومعجون الأسنان .. طرق غريبة لإزالة شعر الوجه

2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص

1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة من الملح

ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم ضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.

ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و

ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ثم ضع قطعة من القماش فوق الخليط واتركيه يبرد لبضع ثوان واسحبي الشريط في الاتجاه المعاكس الذي ينمو فيه شعرك.

ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ثم ضع قطعة من القماش فوق الخليط واتركيه يبرد لبضع ثوان واسحبي الشريط في الاتجاه المعاكس الذي ينمو فيه شعرك.

نضع السكر في وعاء ونضيف إليه العسل والماء وضعى الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب السكر ويمتزج مع السوائل.

نضع السكر في وعاء ونضيف إليه العسل والماء وضعى الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب السكر ويمتزج مع السوائل.





كرري كلما دعت الحاجة





ازإلة الشعر النتائج: يزيل قناع التقشير هذا جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور ويقشر خلايا الجلد الميتة بشكل مثالى و





أفضل طريقة لإزالة الشعر بمعجون الأسنان





مكونات:



زيت القرنفل

ملعقة من معجون الأسنان







تنصح خبيرة التجميل بإستخدام معجون الأسنان و فرده على الشعر وتركه إلى أن يجف من 10 دقائق إلى ربع ساعة.



