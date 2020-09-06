بالملح ومعجون الأسنان .. طرق غريبة لإزالة شعر الوجه

يمكنك بسهولة وبدون ألم وبأقل مجهود ازالة شعر الوجه بشكل طبيعي نهائيا في منزلك.. إليك طريقة إزالة الشعر يقدمها موقع برايت سايد يمكنك البدء فى تطبيقها من الآن
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طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع مذهل
2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح
طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..
ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم ضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.
ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالمكونات ..
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ملاعق كبيرة من السكر
1 ملعقة كبيرة ماء
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..
نضع السكر في وعاء ونضيف إليه العسل والماء وضعى الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى يذوب السكر ويمتزج مع السوائل.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ثم ضع قطعة من القماش فوق الخليط واتركيه يبرد لبضع ثوان واسحبي الشريط في الاتجاه المعاكس الذي ينمو فيه شعرك.
كرري كلما دعت الحاجة
النتائج: يزيل قناع التقشير هذا جميع الشعر غير المرغوب فيه على الفور ويقشر خلايا الجلد الميتة بشكل مثالى و ازإلة الشعر
أفضل طريقة لإزالة الشعر بمعجون الأسنان
مكونات:
زيت القرنفل
ملعقة من معجون الأسنان
تنصح خبيرة التجميل بإستخدام معجون الأسنان و فرده على الشعر وتركه إلى أن يجف من 10 دقائق إلى ربع ساعة.
إذا لم يوجد لديك معجون الأسنان يمكنك استخدام زيت القرنفل فهو زيت فعال جدا ويستخدم كمادة مخدرة ويوضع بنفس الطريقة التى يستخدم بها معجون الأسنان.