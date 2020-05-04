حكم إزالة الشعر في نهار رمضان للمرأة.. هل تنظيف الحواجب والوجه يبطل صيامها؟

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان للمرأة .. هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب يبطل الصيام؟ هو أحد المسائل المطروحة مع ضيق وقت الإفطار - ليل رمضان-، خاصة وأن الصيام يستغرق ما يزيد عن 15 ساعة يومية، وهو ما لا يتسع مع ليله القيام بمثل هذه الأمور، ومن هنا تنبع أهمية معرفة حكم إزالة الشعر في نهار رمضان للمرأة وهل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب يبطل الصيام ؟.













حكم إزالة الشعر في نهار رمضان

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان وحقيقة ما إذا كان يبطل الصيام أم لا ، ففيه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الشعر أثناء الصيام ليست حرامًا ويكون الصوم صحيحًا، فكل هذا لا يؤثر فى الصيام ولكن الذى يفسد الصيام ويبطله هو أى شيء يدخل إلى الجوف أو يخرج كالشهوة.





حكم إزالة الشعر أثناء الصيام

حكم إزالة الشعر أثناء الصيام وحقيقة ما إذا كان يبطل الصيام أم لا ، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم، موضحًا في إجابته عن سؤال: « هل إزالة الشعر أثناء الصوم حرام؟»، في حكم إزالة الشعر أثناء الصيام ، أن إزالة الشعر أثناء الصيام لا يبطله ولا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر فى صحته ، ولا مانع من ذلك .





حكم إزالة المرأة لـ شعر الوجه والجسم أثناء الصيام

حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم أثناء الصيام، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم.





وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال: «هل إزالة الشعر أثناء الصيام حرام وهل يفطر المرأة إزالة شعر الوجه والحاجبين ؟»، أن إزالة الشعر أثناء الصيام لا ينقص من أجر الصوم ولا يؤثر فى صحته، منوهًا بأن إزالة الشعر والنظافة وما إلى ذلك جائز ولا يؤثر على صيام المرأة، حيث إن إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم والحواجب لا يبطل الصيام وليس من المفطرات .





حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والحواجب في نهار رمضان

حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والحواجب في نهار رمضان قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال قامت المرأة بإزالة الشعر سواء الوجه أو الجسم في نهار رمضان، فإن هذا لا يُفسد صيامها.





حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والحواجب في نهار رمضان ، وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « هل إزالة الشعر في نهار رمضان تفسد الصيام؟»، أن إزالة الشعر لا تفسد الصيام، منوهة بأن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثرة على صومه، حيث لم يرد أن أحدًا من أهل العلم ذهب إلى أن إزالة الشعر تبطل الصوم، إلا إذا كان شعرًا يحرم على الشخص إزالته كشعر اللحية للرجل أو الحاجبين للرجل والمرأة.





حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والحواجب في نهار رمضان وتابعت: فإنه يكون قد ارتكب محرمًا، ومن ارتكب محرمًا متعمدًا بطل صومه عند بعض أهل العلم، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو الراجح، مشيرة إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: «لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم».









حكم إزالة شعر الإبط والعانة أثناء الصيام

حكم إزالة شعر الإبط والعانة أثناء الصيام قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة شعر العانة والإبط هو سنة من سنن الفطرة، ويستحب للإنسان ألا يبقي هذا الشعر شعر العانة والإبط ، ومن يبقي شعر العانة والإبط يكون مخالفًا للسنة، ولا إثم عليه لأن إزالة شعر العانة والإبط ليست واجبة، ولكنها من السنن النبوية.



