AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صبغ الشعر في نهار رمضان .. الإفتاء توضح هل يبطل الصيام

الأحد 03/مايو/2020 - 06:22 م
حكم صبغ الشعر في
حكم صبغ الشعر في نهار رمضان .. الإفتاء توضح هل يبطل الصيام؟
Advertisements
أمل فوزي
حكم صبغ الشعر في نهار رمضان لعله من الأمور التي تبحث عنها الكثير من النساء على وجه الخصوص، ويُعنى بها فئة من الرجال، حيث يتردد في حكم صبغ الشعر في نهار رمضان العديد من الأسئلة منها هل صبغ الشعر في نهار رمضان يبطل الصيام ؟ وهل صبغ الشعر من المفطرات في رمضان ، والتي نهى عنها الله تعالى ورسوله أثناء الصيام.



حكم صبغ الشعر في نهار رمضان
حكم صبغ الشعر في نهار رمضان ففيها ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز استخدام الأصباغ بهدف صبغ الشعر وتغيير لونه خلال الصيام، وذلك لأنَّ الأصباغ ليست طعامًا ولا شرابًا وهي لا تفطر الصائم، وعن حكم صبغ الشعر في نهار رمضان بالنسبة للمرأة فهو يختلف عن الرجل ليس بسبب الصيام وإنما بسبب المباح لكل منهما عامة وفي كل وقت، فإنه يجوز للمرأة صبغ شعرها بغير السواد في أي وقت، فهو لا يفطر الصائم.


حكم صبغ الشعر أثناء الصيام 
حكم صبغ الشعر أثناء الصيام ، فيمكن القول أن صبغ الشعر لا يؤثر على الصيام ومثله مثل الكريمات والمرطبات التي لا تفطر ولا تبطل الصيام، إلا أن حكم صبغ  الشعر يختلف بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل. 



 حكم صبغ الشعر للمرأة 
حكم صبغ الشعر للمرأة قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة سواء كانت متزوجة أو مخطوبة أو عزباء أن تصبغ شعرها إذا كانت تريد زيادة في جمالها أو كانت تعانى من شعر أبيض يؤثر على نفسيتها، منوهًا بأنه بالنسبة للمرأة المتزوجة فلا مانع من أن تصبغ شعرها تزينًا لزوجها بأي لون كان حتى ولو كان الأسود، فالمرأة خلقت وفي فطرتها حب الزينة والجمال.


حكم صبغ الشعر للرجال
حكم صبغ الشعر للرجال قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ينبغي للرجل تجنب صبغ شعره باللون الأسود الداكن الصريح، لإخفاء الشيب، منوهًا إلى أن هناك لونا آخر قاتما يمكن صبغه به.


وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « «ما حُكم صبغ شعر الرجال باللون الأسود، لإخفاء الشيب؟»، أن صبغ الشعر باللون الأسود الصريح الداكن، يتجنبه الرجال، حيث إن بعض العلماء حرموه وآخرون أجازوه، مشيرًا إلى أنه خروجًا من هذا الخلاف يمكن تجنبه واستبداله بالبني القاتم، وهو على عكس النساء، فلهن صباغة شعورهن كيفما شئن من ألوان.


حكم صبغ الشعر بالسواد في آراء الفقهاء 
وبين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الاختضاب -صبغ- بالسواد مع إجماعهم على جوازه في الحرب، ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.


وأشار«جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟»، أن دليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.


وتابع: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.


وواصل: وأما أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري.


واستكمل: أنه قد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.


وأفاد: بناءً على ذلك: فإن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على مَن أخذ بأيِّ القولين، والأمر في ذلك واسع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صبغ الشعر للرجال وللنساء.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط

حكم صبغ الشعر للفتاة المخطوبة والعزباء.. الإفتاء: يجوز في حالتين

فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان.. المفتي السابق يجيب

حقيقة إزالة المرأة لشعر الوجه والجسم يؤثر على صحة الصيام.. دار الإفتاء توضح

حكم التبرد بالماء لتخفيف العطش أثناء الصيام.. أمين الفتوى يجيب

4 مباحات للصيام لا تفطر .. البحوث الإسلامية يوضح

ترشيحاتنا

لمنافسة مرتضى منصور.. أحمد سليمان يكشف سبب ترشحه لانتخابات الزمالك

القوات المسلحة: مقتل ١٢٦ تكفيريا وتفجير ٦٣٠ عبوة ناسفة بشمال سيناء

يضم 200 سرير.. وزيرة الصحة تتفقد أعمال افتتاح المركز القومي المصري للتحكم في الأمراض المعدية CDC

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

مدير أبل: iPhone SE أسرع من أي هاتف أندرويد

AdvertisementS

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

الإفتاء توضح حقيقة زوال كورونا مع ظهور نجم الثريا في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

بـ الشيفون المنقط.. لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو