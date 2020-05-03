قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثر على صومه، لا يبطل الصوم، موضحًا في إجابته عن سؤال: «

حكم إزالة شعر الإبط والعانة في نهار رمضان

حكم إزالة شعر الإبط والعانة في نهار رمضان .. هل يبطل الصيام؟ قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزا لة شعر العانة والإبط هو سنة من سنن الفطرة، ويستحب للإنسان ألا يبقي هذا الشعر شعر العانة والإبط ، ومن يبقي شعر العانة والإبط يكون مخالفًا للسنة، ولا إثم عليه لأن إزالة شعر العانة والإبط ليست واجبة، ولكنها من السنن النبوية.



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نتف الإبط وحلق العانة سُنة نبوية أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن نتف الإبط وحلق العانة سنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويستحب للمسلم فعلها وليس شرطًا أن يكون في يوم الجمعة بل كل ما احتاج المسلم إلى ذلك.





وأضاف «ممدوح» ، أنه اتفق الفقهاء على أن حلق العانة سنة؛ لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، مشيرًا إلى أنه ل يس شرطًا نتف الإبط إذا كان يسبب ألمًا للإنسان بل يمكن إزالتها بالحلاقة أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر الزائد من الجسم.





واستدل على أن نتف الإبط وحلق العانة سُنة نبوية، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».





كيفية إزالة شعر الإبط والعانة

واستطرد: والمسنون في إزالة هذا الشعر هو: النتف للإبط، والحلق للعانة، وبأي شيء أزاله، صح، حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر، فمن لم يقوَ على نتف الإبط، جاز له الحلق، أو غيره، ويجوز إزالة شعر العانة بالموسى، وغير ذلك، ويفضل أن يفعل ذلك كل أسبوع في يوم الجمعة لأنه يوم اجتماع للمسلمين.







