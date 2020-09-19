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مرأة

ماذا يفعل معجون الأسنان فى الشعر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يدعي الكثير من الناس أن وضع معجون الأسنان في شعرك آمن وفعال لمجموعة متنوعة من الأغراض، فاستخدام معجون الأسنان لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه ومساعدة شعرك على النمو والمساعدة في تلوين شعرك ليست سوى بعض الادعاءات.


ماذا يفعل معجون الأسنان لشعرك؟

ووفقا لموقع healthline لم يتم إجراء أي بحث طبي لإثبات ما يحدث لجدول شعرك عند وضع معجون الأسنان ويمكن أن توفر المكونات الفردية لتركيبة معجون الأسنان بعض المؤشرات على كيفية تأثيرها على شعرك ، ولكن تختلف كل صيغة.

تدعي أنواع معينة من معجون الأسنان أنها تبيض أسنانك بمكونات تفتيح ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ويمكن لبيروكسيد الهيدروجين أن يجعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا ، مما يعني أنه قد يجعل شعرك يبدو أفتح أيضًا.

لكن استخدام معجون أسنان بيروكسيد الهيدروجين لتفتيح شعرك ربما لا يكون فكرة رائعة لسبب واحد أنه من الصعب للغاية تطبيق معجون الأسنان بالتساوي على شعرك ، لأن هذا ليس الغرض منه لا توجد تعليمات مجربة ومختبرة لاستخدام معجون الأسنان بشكل فعال لتفتيح الشعر على جسمك أو فروة رأسك.

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