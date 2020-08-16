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سيارات

تعرف على حقيقة استخدام معجون الأسنان في تنظيف فوانيس السيارة من الاصفرار

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:30 م
حقيقة استخدام معجون
حقيقة استخدام معجون الاسنان في تنظيف فوانيس السيارة
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اشرف عطية
انتشرت في الاونة الاخيرة فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باستخدام معجون الاسنان في العناية بفوانيس السيارة و علاجها من الاصفرار لتحسين الرؤية الليلية اثناء القيادة . 

وتواصل موقع صدى البلد مع خبراء السيارات و سؤالهم عن هذا الامر لبيان صحته، واجابوا بامكانية استخدام معجون الاسنان في ازالة الاصفرار من فوانيس السيارة ، خصوصا في المناطق الحارة لأن الشمس و الحرارة المرتفعة تصيب فوانيس السيارة بالأصفرار .  

وفي هذا السياق، نطرح عليكم طرق استخدام معجون الاسنان لتلميع الفوانيس من الخارج و ازالة الاصفرار منها ، و لكن يجب عليك ملاحظة ان هذا الامر ينجح فقط في ازالة الاصفرار الخارجي ، بينما يفشل في تلميع الفوانيس من الداخل . 

خطوات استخدام معجون الاسنان لتلميع الفوانيس : 

1- وضع معجون الأسنان بالفرشاة على كامل سطح المصابيح

2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار

3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا

4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض

5- قم بوضع القليل من الشمع على المصابيح لحمايتها من الاصفرار سريعًا مرة أخرى 
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