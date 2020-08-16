تعرف على حقيقة استخدام معجون الأسنان في تنظيف فوانيس السيارة من الاصفرار

انتشرت في الاونة الاخيرة فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد باستخدام معجون الاسنان في العناية بفوانيس السيارة و علاجها من الاصفرار لتحسين الرؤية الليلية اثناء القيادة .





وتواصل موقع صدى البلد مع خبراء السيارات و سؤالهم عن هذا الامر لبيان صحته، واجابوا بامكانية استخدام معجون الاسنان في ازالة الاصفرار من فوانيس السيارة ، خصوصا في المناطق الحارة لأن الشمس و الحرارة المرتفعة تصيب فوانيس السيارة بالأصفرار .





وفي هذا السياق، نطرح عليكم طرق استخدام معجون الاسنان لتلميع الفوانيس من الخارج و ازالة الاصفرار منها ، و لكن يجب عليك ملاحظة ان هذا الامر ينجح فقط في ازالة الاصفرار الخارجي ، بينما يفشل في تلميع الفوانيس من الداخل .





خطوات استخدام معجون الاسنان لتلميع الفوانيس :





1- وضع معجون الأسنان بالفرشاة على كامل سطح المصابيح





2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار





3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا





4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض



