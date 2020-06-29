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سيارات

3 طرق سحرية لتنظيف مرآة السيارة.. أبرزها معجون الأسنان

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:31 م
3 طرق سحرية لتنظيف
3 طرق سحرية لتنظيف مرآة السيارة .. أبرزها معجون الأسنان
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منة الله عبد الحميد
المرآة هي عيون قائد السيارة التي يستخدمها لكشف الطريق من خلفه لمعرفة مدى تباعد السيارات عنه أو أثناء الركن وقياس بعد الرصيف عن السيارة. 

وكذلك الحال في المرآتان الجانبيتان اللتان يستخدما في توضيح حدود السيارة والانتقال إلى الجانب الأيمن والأيسر من الطريق. 

لذاك يجب الحرص غلى نظافة مرآة السيارة، خصوصا أنها تعكس مدى نظافة مالك السيارة. 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري الطريقة الصحيحة لتنظيف مرآة السيارة

1-قم بإزالة الأتربة من على المرآة بواسطة قطعة من القماش. 

2- قم بوضع معجون الأسنان على المرآة وافرك البقع جيدا للتخلص من الأتربة. 

3- التخلص من معجون الأسنان بواسطة قطعة قماش نظيفة. 

4- احرص على تكرار هذه العملية بشكل دوري حتى تحصل على مرآة لامعة ونظيفة. 

5- هناك طريقة أخرى أكثر شيوعا وهي استخدام اوراق الجرائد المبللة في إزالة الأتربة والبقع اللاصقة بالمرآة. 

6- استخدام قطرات الخل مع المياه لتنظيف المرآة ثم تجفيفه بواسطة قطعة قماش نظيفة
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