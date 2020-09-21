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أطباء الأسنان: النقابة تقوم بعمل أسعار استرشادية لـ 4 درجات لـ علاج الأسنان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:39 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن النقابة سوف تقوم بعمل أسعار استرشادية لـ 4 درجات من علاج الأسنان بحيث أن يكون هناك حد أدني وحد أقصي للأسعار.

وأضاف الدكتور إيهاب هيكل خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك أطباء أسنان يقومون بعمل دعاية "خلع بـ 10 جنية فقط" أو ما شابه ذلك وهذا غير صحي بالمرة على المواطن المصري.

وتابع نقيب أطباء الأسنان، أن تكلفة أطباء الأسنان تكون عالية الثمن بسبب الخامات والدوات المستخدمة للمرضي بالأضافة إلى الضرائب التى تفرض علينا مثل باقى الأطباء.

وأوضح الدكتور إيهاب هيكل، أن هناك عيادات لعلاج الأسنان تكون غالية الثمن وعلى العكس الأخر فإن هناك عيادات لعلاج الأسنان رخيصة الثمن ولذلك قمنا بعمل أسعار أسترشادية.
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