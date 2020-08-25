نقابة أطباء الأسنان تعلن تشكيل هيئة المكتب

أعلنت النقابه العامه لأطباء الأسنان، تشكيل هيئة المكتب.





أوضحت النقابه التشكيل كالتالي:-





د/ ايهاب هيكل .. النقيب العام

د/ مجدي بيومي .. وكيل النقابة

د/ يوسف حمزة .. الامين العام

د/ حسين عبد الهادي .. أمين الصندوق

د/ محمد بدوي .. الامين العام المساعد

د/ هشام عبد الناصر .. أمين الصندوق المساعد





احتفل أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بنتائج انتخابات التجديد النصفى، وانعقاد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، بـ"تورتة" تحمل صورة قائمة المستقبل، وأعضائها الفائزين بانتخابات التجديد النصفى.



