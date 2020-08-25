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أخبار البلد

نقابة أطباء الأسنان تعلن تشكيل هيئة المكتب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابه العامه لأطباء الأسنان، تشكيل هيئة المكتب.

أوضحت النقابه التشكيل كالتالي:-

د/ ايهاب هيكل .. النقيب العام 
د/ مجدي بيومي .. وكيل النقابة 
د/ يوسف حمزة .. الامين العام 
د/ حسين عبد الهادي .. أمين الصندوق 
د/ محمد بدوي .. الامين العام المساعد 
د/ هشام عبد الناصر .. أمين الصندوق المساعد

احتفل أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بنتائج انتخابات التجديد النصفى، وانعقاد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، بـ"تورتة" تحمل صورة قائمة المستقبل، وأعضائها الفائزين بانتخابات التجديد النصفى.

كانت قد أعلنت  اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان 4 سنوات من الانقسامات الداخلية، والتى انعكست بدورها على أداء النقابة، لتبدأ حقبة نقابية جديدة برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، بعد إعلان فوزه رسميا بمقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وبلغ إجمالي عدد أصوات المُشاركين بالانتخابات، 6732 صوتا، من بينهم 6589 صوت صحيح، و143 صوتا باطلا، ليصبح عدد أصوات الحضور لهذه الانتخابات أعلى من أعوام 2014، و 2015 و2016، و2018، وتأتى في المرتبة الثانية بعد انتخابات 2012.
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