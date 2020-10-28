مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الاربعاء، الموافق 28 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء، 28 أكتوبر 2020، على النحو التالي:



