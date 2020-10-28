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أخبار البلد

شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
توقيع عقد إنشاء
توقيع عقد إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية
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ايمان البكش
شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، توقيع عقد إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية ( GIS ) ، وقع  البرتوكول كل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  ، واللواء ياسر كمال أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الدفاع . 

وتم التوقيع عَلِي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات إدارة نظم المعلومات . 

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي ، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري والتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات لإنشاء نظام الكتروني لدورة العمل بمحافظة الأسكندرية .

وأضاف شعراوي أنه سيتم من خلال تلك الوحدة المساعدة في حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية وتعزيز التواصل مع المواطن وجعله جزء من منظومة العمل وتسريع الاستجابة للشكاوى ، مضيفًا أن الوزارة تعمل علي التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى حيث سيمكن هذا المشروع المواطن من رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول الخاص به ورفعها على النظام ، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات .

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه سيتم توفير معمل مجهز لتدريب فريق العمل الذي سيتم تحديده من قبل المحافظة ليكونوا كوادر فنية مدربة وقادرة عَلِي التعامل مع نظام GIS  . 

وأضاف الشريف أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من التطبيقات لإدارات العمل بالمحافظة ومن بينها تراخيص الإعلانات والمباني والرصد البيئي و التفتيش والمتابعة (رصد مخالفات الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف، أعمال  الهدم، اشغال الطريق ) والإدارة العامة للحفاظ على التراث ، بالإضافة الي إدارة الشواطئ والجراجات.
شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية
شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية
شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية
شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية
شعراوي: إنشاء وحدة لنظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسكندرية

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