إثيوبيون وراء إشعال النار.. حريق جديد يندلع فى جبال السودة بالسعودية.. شاهد

باشرت فرق الدفاع المدني السعودية ، مساء اليوم إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.





وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني ان "مدني عسير" يباشر حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السوده”.





وذكرت قناة “الإخبارية”، في خبر عاجل لها أن الحريق اندلع في منطقة جبلية ولا توجد أي إصابات حتى الآن.





يذكر أن جبال العزيزة بمنطقة السودة تعتبر منطقة سياحية من أشهر مناطق عسير وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، ويوجد بها غابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة وتمتاز بكثافة النباتات.





ويتهم رواد التواصل الإجتماعي الإثيوبيين بالتسبب فى حريق السودة كما تسببوا بحريق تنومة الذي اندلع الأسبوع الماضي واستمرت جهود إخماده لأيام بعد أن انتشر تحت تاثير الرياح بشكل واسع.



