جيروزاليم بوست: ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل خلال أبريل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس 9 مايو 2024 أن عجز الميزانية الإسرائيلية تجاوز بالفعل في أبريل الماضي سقفا قدره 6.6% كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية عام 2024.

وأشارت بيانات المالية الإسرائيلية، إلى ارتفاع العجز التراكمي في الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 0.8 نقطة مئوية في أبريل ووصل إلى 7٪ من الإنتاج إذا قمت بتحييد تأثير الضرائب المتأخرة بسبب عيد الفصح، فإن الميزانية ما زالت تتخطى سقفها لتصل إلى 6.7%، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأقرت إسرائيل نسخة محدثة من موازنة 2024 في مارس الماضي، والتي بموجبها يبلغ سقف الميزانية لعام 2024 بأكمله 6.6%.

وحذر أعضاء كنيست من المعارضة، بقيادة منسق المعارضة في اللجنة المالية بالكنيست، عضو الكنيست فلاديمير بيلياك من حزب “يش عتيد”، في حينه من أن الرقم غير واقعي ويمكن أن يصل إلى خانة العشرات بحلول نهاية العام.

ومن أجل سد العجز، فكرت وزارة المالية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في رفع ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% بالفعل في صيف عام 2024 بدلا من الخطة الحالية لرفعها في بداية عام 2025، من بين إجراءات أخرى.