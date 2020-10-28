مفيد فوزي يتغزل في وفاء عامر على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إنه كان يجهز مداخلة مع الفنانة وفاء عامر، ولكن الوقت الخاص بالحلقة أوشك على الانتهاء، وتمت استضافة الإعلامي الكبير مفيد فوزي.





وقام الإعلامي الكبير مفيد فوزي، بمغازلة الفنانة وفاء عامر على الهواء، وقال " أعتقد أن وفاء اظرف منى، وهى فنانة جميلة، وأبرز ما فيها الامتلاء بالوعي، وممثلة بالفطرة، وملامحها مصرية وصوتها جزء من شخصيتها".





وأضاف في حوار برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن شقيقتها آيتن عامر هي الأخرى، ممتلئة بالملامح المصرية.





ولفت إلى أن القيمة الفنية محمد فوزي زوج الفنانة وفاء عامر، من المنتجين الكبار الذين لهم اسم كبير.