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اقتصاد

الريال السعودى بـ4.08 جنيه.. أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات الخميس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

حيث سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.77 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع .

وصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.43 جنيه للشراء و 41.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

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