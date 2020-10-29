AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تسمح بفتح باب العمرة من الخارج

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:56 م
شعيرة العمرة
شعيرة العمرة
Advertisements
محمود نوفل
أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الحج والعمرة سمحت بقدوم معتمرين من الدول الأخرى.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن فتح المرحلة الثالثة والتي تفتح الباب للمعتمرين من الخارج، ورفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% التي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر.

وذكرت الحج والعمرة بحسب تغريدات لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن باقة معتمري الخارج تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضًا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيأة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.

وأشارت إلى أنه يتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج فهي من 18 إلى 50 عامًا، كما فرضت وزارة الصحة تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار السعودية اليوم.. انخفاض كبير في إصابات كورونا.. عودة العمرة قريبًا.. والمملكة توفّر التعليم عن بعد للأطفال في 20 محافظة يمنية

اليوم.. السعودية تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية للراغبين في أداء العمرة

560 ألف معتمر.. بشرى سارة لزوار بيت الله الحرام

الحرمان الشريفان يستقبلان المعتمرين وسط إجراءات احترازية.. صور

توافد المعتمرين لأداء مناسك العمرة وسط إجراءات احترازية مشددة

تحليل pcr وعزل 3 أيام.. وزارة الحج السعودية تكشف الإجراءات الاحترازية لاستقبال معتمري الخارج

ترشيحاتنا

تركيا تسحب قواتها من سوريا

زى المحلات.. طريقة عمل عصير المانجا.. فيديو

لحظة دخول الشرطة.. اللقطات الأولى للفوضى داخل كنيسة نوتردام بعد هجوم الطعن في نيس.. فيديو وصور

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

AdvertisementS

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

أحمد موسي: الكاف يؤجل نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر لهذا الموعد

تفاصيل مؤلمة.. العثور على جثة طفلة بعد 5 ساعات من اختفائها

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

خبير لوائح: طعن الزمالك علي قرار بطلان اللائحة لايوقف تنفيذ القرار

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تقارير: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى الثلاثاء المقبل.. والنهائي 27 نوفمبر

اجتماع عاجل لمجلس النواب الأحد لمناقشة قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان لافت.. زوجة محمد الشرنوبي تتألق بإطلالة جذابة

ملفات المنطقة الساخنة على مائدة البرلمان العربي بعد رئاسته الجديدة .. أبرز ما جاء بأجندة اليوم

قبطية وبحب إخواتي المسلمين.. مديرة تأمين صحي الفشن توزع حلوى المولد النبوي على المرضى