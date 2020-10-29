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أخبار البلد

"خريجي الأزهر" تدين التفجير الإرهابي في باكستان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجير الإرهابي، الذي وقع بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان، ما أسفر عن سقوط وإصابة العديد من الأبرياء.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم - إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى :(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].

وأضافت المنظمة أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: ٣٣]. 

وتقدمت المنظمة، في ختام بيانها بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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