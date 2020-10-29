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ساحة رأي

رجب رواش يكتب: لا لتدمير نادي الزمالك

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:16 م
رجب رواش
رجب رواش
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نادي الزمالك يمثل نصف مصر، ولا سياسة في الرياضة ولا رياضة في السياسة، لذلك لا يجب تدمير نادي الزمالك، وأعضاء الجمعية العمومية يرون بأعينهم الإنجازات الجبارة التي قام بها مرتضى منصور لبناء وتطوير نادي الزمالك وكلنا رأينا كيف كان نادي الزمالك وكيف أصبح.


الحق يقال إن النادي في عهود سابقة كان يُدار من قبل "عصابة" تسوق وتنهب أموال النادي، لأن مال الرياضة في مصر "مال سايب"، ولا يوجد رقابة عليه لدرجة أنهم كأعضاء مجلس إدارة كانوا في نهاية كل مجلس يصرفون من أموال النادي مكافأة لكل عضو تقدر بمليون جنيه، وهذه سرقة ونهب لأموال النادي، وتسلّم المستشار النادي وهو "خرابة عفنة وملوثة" ومهدوم لدرجة أننا كأعضاء كنا لا نحصل على كرسي أو ترابيزة يوم الخميس والجمعة إلا إذا دفعت المعلوم، وكان النادي مملوءًا بالفساد وخصوصًا شرب المخدرات والبيرة على حمام السباحة الأوليمبي في الليل، ومعاكسات للبنات والسيدات، وما خفي كان أعظم، ولعب طاولة قمار على أموال في المبنى الاجتماعي القديم.


تسلم المستشار النادي وهو مديون ومحجوز على أرصدته في البنوك من قبل زعيم العصابة، الذي يريد الدمار لنادينا الحبيب، وكان النادي في السابق يمد يد الحاجة والتسول وينتظر دعم المتبرعين ودعم وزارة الشباب والرياضة ودعم الفاسدين الذين يريدون الخراب لنادي الزمالك طمعًا في الكراسي والعمولات والرشاوى والسرقة، وكلهم معروفون وبالاسم، وكان نادي الزمالك في الماضي "هفية" لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام، والحقيقة في عهد مرتضى منصور تم بناء النادي من جديد بالمجهود الذاتي، لأنه استلم النادي مفلس والعمال والمدربين والإداريين لا يأخذون مرتباتهم منذ شهور.


كما نجح في بناء النادي النهري على النيل بعد حرب المحافظ السابق ووضع حجر الأساس لفرع النادي بالسادس من أكتوبر، كذلك تم بناء المبنى الاجتماعي والجيم العالمي جيم للرجال وآخر للسيدات وصالة للجودو الحديثة وأكثر من 12 حمام سباحة لجميع الأعمار وجلسات جميلة ممتعة أمام حمامات السباحة، كما تم منع دخول الشباب "أبو ضفيرة"، والبنات اللاتي تلبسن "بنطلون مقطع" وأصبح النادي محترمًا وأصبحنًا نأمن على أولادنا داخل النادي.


يكفي أن النادي في عهده حقق الاكتفاء الذاتي ماليًا وفائضا في الميزانية يقدر بملايين الجنيهات، ووصل النادي معه إلى أعلى مراتب الإجادة والتفوق، وجعله على رأس الأندية محليًا وعربيا، لذلك كلنا كأعضاء الجمعية العمومية مع الحق وضد العصابة التي تريد تدمير نادي الزمالك، ولك الله يا نادي الزمالك.

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