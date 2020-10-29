تعرف على موقف إصابة تياجو سيلفا

كشف المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، موقف الدولي البرازيلي تياجو سيلفا من التواجد في مباراة بيرنلي بالبريميرليج.





تشيلسي يحل ضيفًا على بيرنلي مساء السبت القادم على معلب "تورف مور"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





تياجو سيلفا لم يتواجد في مباراة أول أمس الثلاثاء أمام كراسنودار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها البلوز برباعية نظيفة.





وقال لامبارد في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تياجو لائق وعلى ما يرام، لم يُشارك في روسيا لأننا أردنا عدم الدفع به في العديد من المباريات حتى لا يُصاب".





وأضاف: "كان بإمكانه اللعب أمام كراسنودار، ولكن إذا اضطر لذلك علينا تحمل العواقب!".





وأتم تصريحاته قائلًا: "انا مُتأكد أننا سنحصل على أفضل من تياجو سيلفا في نهاية الموسم".