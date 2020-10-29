AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على موقف إصابة تياجو سيلفا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، موقف الدولي البرازيلي تياجو سيلفا من التواجد في مباراة بيرنلي بالبريميرليج.

تشيلسي يحل ضيفًا على بيرنلي مساء السبت القادم على معلب "تورف مور"، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تياجو سيلفا لم يتواجد في مباراة أول أمس الثلاثاء أمام كراسنودار في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها البلوز برباعية نظيفة.

وقال لامبارد في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تياجو لائق وعلى ما يرام، لم يُشارك في روسيا لأننا أردنا عدم الدفع به في العديد من المباريات حتى لا يُصاب".

وأضاف: "كان بإمكانه اللعب أمام كراسنودار، ولكن إذا اضطر لذلك علينا تحمل العواقب!".

وأتم تصريحاته قائلًا: "انا مُتأكد أننا سنحصل على أفضل من تياجو سيلفا في نهاية الموسم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامبارد يستشهد بـ محمد صلاح للرد على انتقادات كلوب

لمدة 5 مواسم.. تشيلسي يضم السنغالي إدوارد ميندي حارس رين الفرنسي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة وست بروميتش ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

هافرتيز يقود هجوم تشلسي وأحمد حجازي يغيب عن ويست بروميتش

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يخرج متأخرا بـ3 أهداف من الشوط الأول أمام ويست بروميتش

أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

رغم رفضه موعد المباراة الجديد.. الرجاء في القاهرة الثلاثاء للقاء الزمالك

لتخفيف الضغط عن رمسيس| وزير النقل يكشف مصير قطارات "بحري وقبلي"

محمد أنور يسخر من فستانها.. نفس الشيء لكنكم تحبون رانيا يوسف

قبل زفافه بأيام.. شاب يشنق نفسه بالحوامدية

أحمد حجازي يختار رقمه مع "الاتحاد" بطريقة كوميدية

بالستان الأخضر.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تربون أصفر.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة غجرية

بالستان الأخضر.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

أجرأهم الفستان المنقط.. إطلالات ليلى علوى في 7 أيام بـ مهرجان الجونة