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برلمان

برلماني: المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة للتذكير بوسطية الإسلام وتسامحه ونبذ التعصب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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القسم السياسي
هنأ المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب،  الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله بكل خير على الوطن وعلى قيادته السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

وقال محمود في تصريحات له، إن ذكرى المولد النبوي الشريف تفجر في داخلنا، ذكرى سيرة النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، وتذكر سيرته العطرة ودعوته للسلام والتسامح ونبذ التعصب والإرهاب خلال دعوته للدين الحنيف.

وشدد في بيان له اليوم، أن أجندات المتطرفين والإرهابيين ورافضو الحوار مع الآخر ليست من الإسلام في شىء، والذي استطاع عبر قيم حضارية رفيعة أن يصل إلى كافة أرجاء الأرض.

وأكد  محمود على رفضه الخطاب المتطرف من جانب الغرب، تجاه الإسلام ونشر رسوم مسيئة للنبي محمد والخطاب المتطرف الأهوج من جانب الإسلاميين واللجوء إلى عمليات إجرامية مثل ذبح أبرياء في قرية نيس جنوب فرنسا قائلا :فالاسلام أكبر من هذه الدعاوى المتعصبة الجاهلة.

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