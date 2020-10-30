AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Softie يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:32 م
Days of Cannibalism
Days of Cannibalism
Advertisements
محمد نبيل - محمد نحلة
حصد فيلم Softie الجائزة الفضية كأفضل فيلم وثائقي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، فيما حصد الجائزة الذهبية كأفضل فيلم Days of Cannibalism. 

وافتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.

وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي. 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة.. العرض الثانى لفيلم الرجل الذي باع ظهره مساء اليوم

من غير بطانة.. شاهد | فنانة تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة السينمائي

تامر حبيب: فيلم 200 متر مفيش فيه غلطة كتابة وإخراجًا وتمثيلًا

تامر حبيب: مهرجان الجونة أسعد 10 أيام في السنة.. فيديو

التونسية آمال مثلوثي تحيي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بـ حلم

الجونة السينمائي يكرم وزارة الصحة ومحافظ البحر الاحمر

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. رانيا يوسف تظهر بأجرأ إطلالة في الجونة

ختام الجونة السينمائي.. الصور الأولى من توافد النجوم إلى السجادة الحمراء

الأهلي يغلق ملف "فايلر" بعد حصوله علي 575 ألف دولار

بعد إصابة فان دايك بالصليبي .. ليفربول يتمسك بضم صخرة إفريقيا

رغم مباركة ريكاردو.. الإسماعيلي يصر على خضوع باتريك فييرا لإختبار طبي وفني قبل ضمه

بعد شائعات الزواج .. درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الصدر.. هدى الإتربي بإطلالة أنثوية في حفل ختام مهرجان الجونة

بالأحمر الجريء.. جميلة عوض تخطف الأنظار بـ حفل ختام مهرجان الجونة

كتف وكتف .. يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة على الريد كاربت