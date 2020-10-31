AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: التعليم في مصر أصبح يمتاز بالأمن والهدوء.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم في مصر يمتاز بالأمن والهدوء، معقبا: "كورونا مش موجودة بين الطلاب والأمور ماشية".

وأكمل "شحاتة" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أولياء الأمور راعوا التغيرات ويتواصلون مع الوزارة، وأيضا متفهمين لما يحدث، كما أن الوزارة حريصة على الاستجابة لبعض مطالب أولياء الأمور.

وأضاف، لدينا أكثر من منصة تعليمية في كل المدارس والمؤسسات، معقبا: التعليم الهجين يحقق للطلاب عدة فوائد وأيضا الامتحانات لم تعد الغاية من التعليم الآن ولكن الغاية هي اكتساب مهارات الحوار والتعليق ومهارات عقلية عديدة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب عدد كبير من المعلمين على مناهج التعليم الجديدة وكيفية استخدام التطبيقيات الجديدة في النظام التعليمي.
 
وخلال البرنامج، أوضحت رشا سيد، أحد أولياء الأمور وأدمن جروب مدارس لا ينصح بها، أن المناهج الجديدة جيدة جدا، ولكن لا يوجد آلية لتنفيذها..لا يوجد معلمين مدربين من أجل استخدام مثل هذه التطبيقيات لتعليم الطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو لجنة التعليم: أولياء الأمور هم من يلاحقون المعلمين من أجل الدروس.. فيديو

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

أستاذ مناهج: التعليم قبل طارق شوقي كان مثلث تخلف.. فيديو

نواب البرلمان يرحبون بقرار إضافة مادة «الرياضة» إلى المواد الدراسية الأساسية واعتبارها مادة نجاح ورسوب.. ويؤكدون: ترفع من مستوى ذكاء الطلاب

أستاذ مناهج: دور المعلم والطالب سيتغير تبعا لطرق التعليم الجديدة.. فيديو

مصر تنجح في العودة للمدارس رغم كورونا بشهادة اليونسكو.. طارق شوقي: أطلقنا 7 منصات وقنوات التعليمية كلها مجانية لنكون «أد التحدي».. وملصقات توعوية وإجراءات احترازية لحماية الطلاب

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يودع طاهر محمد طاهر بطريقته الخاصة.. صور

دعاء قضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع والدتها بصورة جديدة

تجاهلت معاناتها.. أم تتسبب في وفاة ابنتها بعد عام من الإهمال والقسوة

الإسماعيلي ينتقد لاعبي النادي الأهلي: بيتكبروا علينا.. فيديو

خبير: مصر تستورد ألياف السيسال بقيمة 150 جنيه مليون سنويا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور