خبير: التعليم في مصر أصبح يمتاز بالأمن والهدوء.. فيديو

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن التعليم في مصر يمتاز بالأمن والهدوء، معقبا: "كورونا مش موجودة بين الطلاب والأمور ماشية".



وأكمل "شحاتة" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أولياء الأمور راعوا التغيرات ويتواصلون مع الوزارة، وأيضا متفهمين لما يحدث، كما أن الوزارة حريصة على الاستجابة لبعض مطالب أولياء الأمور.



وأضاف، لدينا أكثر من منصة تعليمية في كل المدارس والمؤسسات، معقبا: التعليم الهجين يحقق للطلاب عدة فوائد وأيضا الامتحانات لم تعد الغاية من التعليم الآن ولكن الغاية هي اكتساب مهارات الحوار والتعليق ومهارات عقلية عديدة.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب عدد كبير من المعلمين على مناهج التعليم الجديدة وكيفية استخدام التطبيقيات الجديدة في النظام التعليمي.



وخلال البرنامج، أوضحت رشا سيد، أحد أولياء الأمور وأدمن جروب مدارس لا ينصح بها، أن المناهج الجديدة جيدة جدا، ولكن لا يوجد آلية لتنفيذها..لا يوجد معلمين مدربين من أجل استخدام مثل هذه التطبيقيات لتعليم الطلاب.



