تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حلوى البافلوفا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.
مقادير حلوى البافلوفا:
٥ بياض بيض
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة خل تفاح
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة ونصف كبيرة سكر
ملعقة كبيرة نشا
كريم شانتيه
للوجه
التزيين
أعواد روزماري بلوبيري
شرائح برتقال
رمان حب
سكر بودرة
طريقة تحضير حلوي البافلوفا:
* يخفق بياض البيض مع الملح وخل التفاح والفانيليا.
* يضاف السكر على مراحل مع استمرار الخفق.
* يضاف النشا ويقلب كل الخليط.
* يوضع الخليط فىي كيس حلوانى ويشكل وردات فى صينية مفروردة بورق الزبدة
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150.
* توضع البافلوفا في الفرن بعد ضبط درحة الحرارة لتصبح 120 لمدة 90 دقيقة.
* تترك لتبرد لمدة ساعة ونصف.
* تزين وتقدم.