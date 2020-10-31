AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل حلوى البافلوفا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
طريقة عمل حلوي البافلوفا
طريقة عمل حلوي البافلوفا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حلوى البافلوفا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.

مقادير حلوى البافلوفا:

٥ بياض بيض
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة خل تفاح
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة ونصف كبيرة سكر
ملعقة كبيرة نشا
كريم شانتيه
للوجه
التزيين
أعواد روزماري بلوبيري
شرائح برتقال
رمان حب
سكر بودرة

طريقة تحضير حلوي البافلوفا:

* يخفق بياض البيض مع الملح وخل التفاح والفانيليا.

* يضاف السكر على مراحل مع استمرار الخفق.

* يضاف النشا ويقلب كل الخليط.

* يوضع الخليط فىي كيس حلوانى ويشكل وردات فى صينية مفروردة بورق الزبدة

* يسخن الفرن على درجة حرارة 150.

* توضع البافلوفا في الفرن بعد ضبط درحة الحرارة لتصبح 120 لمدة 90 دقيقة.

* تترك لتبرد لمدة ساعة ونصف.

* تزين وتقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل إنجل بأي كراست المارينج

عودة المدارس.. كيك الخلاط السريعة بـ 3 بيضات

طريقة سريعة لتحضير الكيكة

طريقة عمل كيك بصوص الشوكولاته

ترشيحاتنا

فاوتشي: أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ لمواجهة كورونا

مكشوف من الصدر.. هدى الإتربي بإطلالة أنثوية في حفل ختام مهرجان الجونة

الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد|شاهد

بالأقدمية.. المنتخب يعلق على إمكانية منح محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة

الوضع خارج السيطرة| فرنسا تسجل 50 ألف إصابة جديدة و256 وفاة بـ كورونا

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور