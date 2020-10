موقف محرج لرانيا منصور في الجونة السينمائي

View this post on Instagram

اطلالة #نورهان_منصور في ختام #مهرجان_الجونه_السينمائي . . عجبني الفستان كلون و قماشة مميزين و حلوين بس السحاب كانو مفتوح 🌚 يمكن كانت مستعجلة كثير التنسيق بسيط و مرتب من ناحية المكياج و المجوهرات بس الشعر كثير عشوائي . تقيمي 7.5/10 وتقيمكم ؟ . . . . . . . . . . . . . #thefashion12