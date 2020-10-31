موقف محرج لرانيا منصور في الجونة السينمائي

في البداية، ظن النشطاء أن صاحبة الصور هي نورهان -الشقيقة التوأم لـ رانيا منصور- إلى أنها نفت ذلك، وأكدت أن صاحبة الصور هي «رانيا»، وقامت بالإشارة لها في التعليقات إلا أن الأخيرة لم ترد حتى الآن.

واختتمت فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وصناع الأعمال المشاركة في فعاليات هذه الدورة.





وكان أول الحضور من نجوم الفن والمجتمع على السجادة الحمراء: «الإعلامية لميس الحديدي، الفنان آسر ياسين وزوجته، رانيا منصور، غنوي محمود»، ويستمر باقي النجوم في التوافد.





وشهد الحفل الختامي، للدورة الرابعة من المهرجان أيضًا حضور كل من: ليلى علوي، يسرا، رانيا يوسف، شيرين رضا، وفاء عامر، درة، بشرى، كندة علوش، وآخرون.





وافتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.





وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.





الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.