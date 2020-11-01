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سيارات

هل تعبئة خزان الوقود بالكامل يضر بالسيارة ؟

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد اعتقاد سائد بين كثير من قائدي السيارات أن الإفراط في تعبئة خزان الوقود قد يشكل خطورة شديدة على السيارة خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة ، وللأسف هذا الاعتقاد سائد على مواقع التواصل.

ولكن بالطبع هناك اعتقاد خاطئ ، حيث إن شركات صناعة السيارات على مستوى العالم تقوم بتنفبذ معايير جودة محددة فيما يتعلق الأمر بصنع خزانات الوقود في السيارات

ويتم تصميم خزان وقود السيارة بطريقة هندسية تسمح بملئ الخزان بالوقود ، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة داخله لترك مساحة كافية لتحرك الابخرة والغازات ، وذلك لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين ، الامر الذي يحول دون إشتعاله

ووفقا لمعايير الجودة ، فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5 % من مجمل حجم الخزان ، ولمزيد من الامان ، فهناك صمامات .

ودائما يتعرض قائدي السيارات إلى مواقف مزعجة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال السفر ، وتعتبر احد هذه المواقف هي نفاذ الوقود في السيارة مع عدم وجود محطات وقود قريبة ، ويؤدي إلى توقف السيارة قبل الوصول للهدف المراد.

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