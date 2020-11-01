"صباح البلد" يعرض تقريرا عن الراحلة فرخندة حسن.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن الراحلة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا.





وقد توفيت يوم الجمعة الماضي، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

فرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.



