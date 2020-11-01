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رياضة

مجدي قفشة يحتفل بدرع الدوري مع زملائه.. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:15 م
قفشة
قفشة
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محمد بدران

احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بتتويج النادي الأهلي بدرع الدورى أمس بعد انتهاء مباراة طلائع الجيش.


وظهر مجدي قفشة، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برفقة ابنة عمرو السولية وعدد من زملائه وهو يحتفل بدرع الدورى الممتاز أمس، وعلق علي الصورة قائلا: "الحمد الله 🦅🦅🙏"


وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.


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الحمد الله 🦅🦅🙏

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