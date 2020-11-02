AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب وعد بالعفو عنه ..أخطر عميل مخابرات هارب من أمريكا يطلب الجنسية الروسية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:31 م
سنودن وترامب
سنودن وترامب
Advertisements
محمد علي
أعلن العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية "إدوارد سنودن"، والملاحق قضائيا في بلاده بتهمة تسريب معلومات سرية، عن قراره طلب الحصول على الجنسية الروسية، مع الاحتفاظ بجواز سفره الأمريكي، وفق ماذكرت وسائل إعلام روسية.

قال سنودن: "بعد سنوات على فصلنا عن والدينا، لا نرغب أنا وزوجتي بأن ننفصل عن ابننا. لذلك سنتقدم في زمن الأوبئة والحدود المغلقة هذا، بطلب للحصول على جنسية مزدوجة أمريكية وروسية".

أضاف: "سنبقى أنا و(زوجتي) ليندسي أمريكيين، نربي ابننا بكل قيم أمريكا التي نحبها، بما في ذلك حرية التعبير عن رأيه. وأنا أتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه العودة إلى الولايات المتحدة، حتى يتم لم شمل الأسرة بأكملها".


ويواجه سنودن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في الولايات المتحدة، على خلفية تسريبه معلومات حساسة عن أنشطة المخابرات الأمريكية، بما في ذلك التنصت على مكالمات زعماء دول أجنبية.

وفي وقت سابق من العام الحالي ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينوي "النظر" في مسألة العفو عن سنودن، لكنه لم يدل بأي تصريحات أخرى عن هذه القضية.

وقبل ترامب الذي لوح بالعفو عن سنودن، رفض سابقه باراك أوباما،  العفو عن سنودن في 2015 بعد وصول عريضة سماح تطلب منه ذلك.

ومنحت الحكومة الروسية منذ أيام سنودن حق الإقامة الدائمة في روسيا، حيث يعيش في المنفى منذ العام 2013. 

وفي هذا الإطار وفي سياق إعلان زوجة سنودن، ليندسي ميلز، أنها حامل، طلب سنودن الجنسية الروسية.

 وكانت ميلز قد انتقلت في وقت سابق إلى روسيا، حيث جرى زواجهما في ظروف أحاطت بها السرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئولة أمريكية كبيرة تتهم المخابرات بالخيانة.. وترك الساحة للقوى الأجنبية

ترشيحاتنا

الذهب يعاود الارتفاع.. عيار 18 يسجل 708 جنيهات للجرام |تفاصيل

مستشار المفتي يكشف عن أذكار رددها عند الاستيقاظ من النوم قلقا.. تعرف عليها

الترويج بصور مخلة.. ضبط سيدة تدير صفحة لزواج القاصرات عرفيا

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بسبب السيول.. إلغاء حجوزات النقل الجماعي بالغردقة | شاهد

بالأسماء .. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة