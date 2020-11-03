التجمع الصيدلي يطلق تطبيق عين الدواء دراجاي لأجهزة آبل لخدمة نصف مليون طبيب وصيدلي

أعلن الدكتور صالح منصور ، المدير التنفيذى للتجمع الصيدلي المصري ، عن نجاح التجمع في اطلاق نسخة اجهزة ابل من دليل الأدوية الشهير "عين الدواء دراجاي " ، "drug eye index"، مشيرا إلى أن التطبيق يستهدف توفير كافة المعلومات الدوائية للأطباء والصيادلة في وقت قياسي لتسهيل أعمالهم في خدمة المريض المصري.

وأضاف أن التطبيق يساهم فى حل مشكلة نواقص الأدوية لتوفيره معلومات عن بدائل الأدوية المتاحة، وأسعارها مما يساهم فى توفير الدواء الأفضل بالسعر الأنسب للمريض .





وأكد علي أهمية التطبيق في خدمة الطبيب والصيدلي والمريض ، بشكل مباشر وذلك بتوفير أحدث المعلومات الطبية ، وأحدث الأدوية المكتشفة حديثا، وخلق روح تنافسية ما بين شركات الأدوية لتقديم أفضل سعر لمنتجاتها ، مما يخدم مباشرة مصالح المريض.



