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محافظات

محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بسمنود وقطور وطنطا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:47 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية بمراكز سمنود وطنطا وقطور يرافقه العقيد أيمن فكري المستشار العسكري للمحافظة ، حيث تفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقررة يومي ٧ و٨ نوفمبر.

ووجه المحافظ باستبدال بعض الأدوات والمستلزمات الغير جيدة من أجل توفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين ، كما وجه وكيل وزارة الطب البيطري بالتطهير اليومي لتلك المقرات وعددها ١٤ مقر على مستوى المحافظة .

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وخلال الجولة تلاحظ تصاعد دخان كثيف من حرائق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية ، وكذلك من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق بقريتي الرجدية ودمشيت، فأمر على الفور رئيس مركز ومدينة طنطا بمجازاة كلًا من رئيس الوحدة المحلية بالرجدية ونواج ، كما وجه رئيس حي ثان طنطا بالتعامل مع أحد النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

رافق المحافظ في الجولة وكيل وزارة التربية والتعليم  ورؤساء مدن طنطا وقطور وسمنود ورئيسي حي أول وثان طنطا.
محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بسمنود وقطور وطنطا
محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بسمنود وقطور وطنطا
محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية بسمنود وقطور وطنطا

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