AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منها التلاعب بالأسعار.. حالات غلق المحال العامة إداريا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
نص قانون المحال العامة على مجموعة من الحالات التي قد تعرض المحلات للإغلاق، نظرا لخلافها وتجاوزها الشروط التي وضعها قانون المحال العامة.

وطبقًا للقانون فإنه يتم إغلاق المحل إداريًا، في الحالات الآتية:

إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف بـ" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص.

كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدًا فى بياناتها المسجلة.

ترشيحاتنا

تسوية خلافات العمل في السعودية.. عادل حنفي يوضح مميزات إلغاء نظام الكفيل ..فيديو

سقوط 2 مليون متر مكعب من الأمطار على الإسكندرية في 3 ساعات

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات

رد فعل قوي من الثعلب الصغير بعد صعود الزمالك لنهائي أفريقيا

مدحت العدل: باتشيكو كان هيضيع حلم الزمالك بالصعود ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة هلع سيطرت على ركابها.. لحظة مطاردة دب بري لسيارة ..فيديو وصور

هل أدرك ترامب نتيجة الانتخابات؟.. شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض ..فيديو

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب