مظاهرات أمام برج ترامب في مدينة شيكاغو ..فيديو

انطلقت مظاهرة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، تطالب بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى برج ترامب في شيكاغو، وهتف المتظاهرون "افرزوا كل صوت"، وسط تجمعات مماثلة في عدد من المدن الأمريكية الأخرى.

كان ذلك بعد رفع الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب دعاوى قضائية لوقف الفرز بعدد من الولايات.

وتحدثت حملة ترامب عن تزوير وتلاعب بالأصوات في عدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي إن إن"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

Protesters in the US cities of Portland and Chicago have taken to the streets, demanding every vote be counted in the 2020 Election.#Election2020 #9News pic.twitter.com/x5q0rdWRWs