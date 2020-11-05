AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مظاهرات أمام برج ترامب في مدينة شيكاغو ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
احتجاجات في مدينة
احتجاجات في مدينة شيكاغو الأمريكية
Advertisements
قسم الخارجي
انطلقت مظاهرة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، تطالب بفرز جميع الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى برج ترامب في شيكاغو، وهتف المتظاهرون "افرزوا كل صوت"، وسط تجمعات مماثلة في عدد من المدن الأمريكية الأخرى.

كان ذلك بعد رفع الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب دعاوى قضائية لوقف الفرز بعدد من الولايات.

وتحدثت حملة ترامب عن تزوير وتلاعب بالأصوات في عدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي إن إن"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة وصول ترامب وبايدن إلى كليفلاند لإجراء أول مناظرة تليفزيونية.. فيديو

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

أوقفوا الفرز.. فوضى في ولاية ميتشيجان بسبب أنصار ترامب.. فيديو

ناخب أمريكي يصرخ: عائلة بايدن تسرق الانتخابات والإعلام يتستر ..فيديو

احتجاجات في بنسلفانيا تطالب بفرز جميع الأصوات.. شاهد

ترشيحاتنا

ببدلة كلاسيك.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

كورونا ينهي حياة 3 مصابين من عائلة واحدة خلال 5 أيام.. تفاصيل وصور

القصة الكاملة لاتهام طبيب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالشرقية ورد جامعة الزقازيق وقرار النيابة

إلهام شاهين لـ صدى البلد: حظر تجول استفز ملكاتي الفنية

سقوط 2 مليون متر مكعب من الأمطار على الإسكندرية في 3 ساعات

بعد فشل التفاوض.. عضو بالحزب الديمقراطي يوضح مصير سد النهضة حال وصل بايدن للرئاسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة