يستمر حتى 30 نوفمبر.. التفاصيل الكاملة لـ Black Friday أون لاين

أعلنت "جوميا"، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية، عن انطلاق موسم العروض والتخفيضات لـ Black Friday في الفترة من 6 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الحالي، حيث تواصل جوميا عروضها الحصرية بهدف تخفيف العبء عن عملائها وتشجيع عمليات التسوق والشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركاء النجاح من الشركات وتوفير نسبة خصم تصل إلى 80% في بعض الفئات.





وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جوميا لهذا الهدف، أكدت أن مدة حملة التخفيضات تمتد إلى 3 أسابيع و4 أيام جمعة وتتضمن 12 عرض flash sale تبدأ من الساعة الثانية عشرة صباح كل يوم وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم التالي له، مع إمكانية استرداد جزء من قيمة المنتجات (كاش باك) عند استخدام العميل تطبيق JumiaPay لحلول المدفوعات الإلكترونية.





وتتضمن قائمة التخفيضات كل الفئات بداية من الأزياء وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية والبقالة والسلع الإستهلاكية والأدوات المنزلية والمستلزمات الرياضية والكمبيوتر وغيرها، بحيث توفر الشركة فرصة جيدة للعملاء للشراء عبر الإنترنت، حيث تحرص جوميا على ابتكار خدمات جديدة للعملاء من خلال العارضين وكبار الشركات المشاركة في حملة "البلاك فرايدي" مثل: براون، ديفاكتو، ميبلين، بروكتل آند جامبل، سنسوداين، هواوي، اندورا، شاومي، سامسونج، دالي دريس.





وتشمل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا آلاف المنتجات لعشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية تستهدف التركيز على 5 قطاعات هي منتجات الصحة والجمال بتخفيضات تصل إلى 70% و 40% على الهواتف ومثلها على الأدوات الكهربائية و30% على أجهزة التليفزيونات و80% على الأزياء، بالإضافة إلى عروضها مع ماكدونالدز من خلال خدمة التوصيل "جوميا فوود".





ونتيجة الثقة التي تتمتع بها جوميا لدى العملاء، يحرص العملاء سنويا على الانتظار لشهر نوفمبر للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تطلقها جوميا لعملائها لأكثر من 3 ملايين منتج معروض عبر الموقع الإلكتروني ومنصة جوميا الرقمية، وتقدم جوميا خلال موسم البلاك فرايدي بالإضافة إلى كوبونات خصم تطبق على بعض الفئات المعروضة.





وفي إطار العروض المستمرة خلال موسم البلاك فرايدي، اتفقت جوميا مع شركاء أعمالها من الشركات على عروض إضافية على المنتجات يوميا، حيث سيتم تخصيص يوم 9 نوفمبر لمنتجات سامسونج ويوم 12 من الشهر ذاته لمنتجات شركة بروكتل اند جامبل المصنعة لمنتجات آريال وبامبرز.





كما توفر جوميا من خلال شركائها اللوجستيين خدمات توصيل المنتجات بأسرع طريقة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي.





وخلال موسم العروض والتخفيضات، تمنح جوميا عملائها 7 عروض فلاش سيل يوميا بالإضافة إلى 12 فلاش سيل كل يوم جمعة، وتأكيدا على أهمية العملاء الجدد توفر الشركة للعملاء الجدد 100% كاش باك على عروضها التي يتم شرائها وقت التخفيضات في حالة الدفع عبر منصة Jumia Pay، وتعزز منصة JumiaPay مفهوم الشمول المالي والدفع الإلكتروني وتمكن العملاء من استخدامها بطريقة سهلة وآمنة للدفع عبر الإنترنت.





كما تعمل جوميا أيضا على تطوير طرق الدفع عبر منصتها الرقمية، فـ JumiaPay هي وسيلة الدفع الإلكترونية لجوميا بمصر والتي حازت على إعجاب عملائنا ممثلة في عروض تقسيط أي من منتجات جوميا بدون فوائد لمدة عام كامل لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية، بالإضافة إلى التخفيضات التي تصل حتى 15% على مشتريات عملائنا من خلال منصة جوميا باي من خلال الدفع بالبطاقات الائتمانية والخصم المباشر على البطاقات مسبقة الدفع، وأيضًا الدفع عن طريق فوري، والمحفظة الإلكترونية من خلال خاصية الدفع VCN لدى البنوك وشركات الاتصالات، وذلك بصورة آمنة تمامًا وبسهولة ويسر.





ومن خلال موسم التخفيضات والعروض تعمل جوميا على تشجيع أكبر عدد من الأفراد على تجربة متعة التسوق الآمن عبر الإنترنت من خلال طرح كوبونات وخصومات خيالية على كل المعروضات على منصتها الإلكترونية، حيث يمكن الحصول عليها بأقل الأسعار وأعلى جودة من خلال خصومات لا مثيل لها على منتجات البقالة سواء المشروبات، المنظفات، الأطعمة وغيرها، بالإضافة إلى العروض الخاصة على أجهزة المطبخ والمنزل، أحدث الموبايلات التي تأتي من علامات تجارية عالمية إضافة إلى كوبونات الخصم، flash sale الذي تعرضه جوميا يوميا على مختلف الفئات كل ذلك مع توفيرها أيضا أسرع خدمة توصيل حتى باب المنزل أو أي مكان يختاره العميل بحيث تتم عملية توصيل البضائع بطريقة مريحة وآمنة في كل المحافظات من خلال شبكة مندوبيها المنتشرين في كل محافظات مصر.





ولتسهيل وصول المنتج للعملاء، أتاحت جوميا توصيل المنتجات للعملاء في القاهرة والجيزة في نفس يوم طلب المنتج وتطلق جوميا خلال موسم التخفيضات عرض الجنيه لأي منتج أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.





وتعقيبا على هذه الحملة، يقول المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر: "لقد ارتبطت التخفيضات والعروض في ذهن المواطن المصري بما تقوم به جوميا من توفير بضائع ومنتجات بأسعار غير مسبوقة وبأعلى جودة سواء كانت هذه السلع محلية أو عالمية، علاوة على توفير خدمات التوصيل السريعة من خلال شبكة موزعينا والشركات اللوجيستية التي تعمل معنا"، مشيرا إلى أن "منصات التجارة الإلكترونية بصفة عامة وجوميا على وجه الخصوص كانت بمثابة قارب النجاة للكثيرين الذين فضلوا عدم مغادرة منازلهم وقت أزمة كورونا واعتمدوا على خدمات جوميا المختلفة، خاصة أننا أعلنا عن اتخاذنا جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في مصر".

وأضاف: "من خلال شركاء النجاح نطرح اليوم عددا من العروض منها ما يصل سعره إلى جنيه واحد وأيضا عدد من Flash Sale على مدار اليوم حتى يستفيد منه أكبر عدد من عملائنا سواء الجدد أو الحاليين، حيث تعمل جوميا على زيادة أعداد المستفيدين من المتسوقين عبر منصات التجارة الإلكترونية، كما تسعى جوميا دائما من خلال مبادراتها وحملاتها المختلفة على مدار العام في التأكيد على دعمها للصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن جوميا تعمل أيضا على توسيع قاعدة المستفيدين من العروض والتخفيضات من خلال إتاحة هذه العروض لكل المحافظات حيث نجحت التجارة الإلكترونية في تعزيز القيمة المضافة للمستفيدين وتوصيلها لهم في أي وقت وأي مكان".





كما تستهدف جوميا أيضا من خلال موسم البلاك فرايدي دعم القدرة الشرائية للمواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه من خلال طرح منتجات وسلع بأسعار مخفضة.

يذكر أن موسم البلاك فرايدي بدأ في الأصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأته جوميا في مصر، ولم تعرف مصر قبلها سوى خصومات فى المواسم مثل خصومات موسم الصيف وموسم الشتاء، لكن جوميا مصر غيرت هذا المفهوم بالكامل.