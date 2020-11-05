AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأحد المقبل.. جمعية رجال الأعمال المصريين تنظم ندوة عن الاستثمار في البحرين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد في مصر ومملكة البحرين» الأحد المقبل.

يرأس الندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد بالجمعية، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية كما يشارك في الندوة السفير المصري بمملكة البحرين ياسر شعبان. 

وأوضحت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، أن المؤتمر يتضمن جلسات عمل متخصصة عن فرص الاستثمار العقاري في مصر وفي مملكلة البحرين بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.

وأشارت، أنه سيتم عقد جلسة بعنوان:«الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة» بمشاركة الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحديث عن فرص الاستثمار في المشاريع القومية الكبري.

وأضافت الجمعية، كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، يشارك فيها المهندس أحمد العمادي بكلمة عن فرص الاستثمار في المدينة المتكاملة وطلال الملا ويتحدث عن فرص الاستثمار العقاري في مدينة سلمان الصناعية، وزياد جناجي ويستعرض فرص الاستثمار في ضاحية السيف بالعاصمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمعية رجال الأعمال تنظم أول ملتقى استثماري رقمي مع البحرين

جمعية رجال أعمال البحرين: نرغب فى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية

سفير البحرين: 471 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع مصر

العامة للاستثمار: الجانب البحريني سيحصل على رخصة ذهبية فى مصر

جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش اتفاقية الميركوسور.. غدًا

أحمد الشناوي: توجيه السيسي بعودة نشاط البناء يخدم لاقتصاد والاستثمار والتنمية العمرانية

ترشيحاتنا

ظاهرة بركانية فى الوادى الجديد.. شاهد

ظل الرئيس.. أسرار إيفانكا وميلانيا في حملة ترامب تفضحها لغة جسديهما

مثال يحتذى به.. صحيفة مغربية تتغنى بـ أشرف بن شرقي بعد مباراة الزمالك والرجاء

حقيبة بها مخلفات كهربائية.. مصدر ينفى وجود قنبلة بالجيزة

رسميا.. الأهلي يضم المغربي بدر بانون لمدة 3 مواسم

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا في مصر.. سعر ومواصفات سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021.. صور

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر