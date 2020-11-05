الأحد المقبل.. جمعية رجال الأعمال المصريين تنظم ندوة عن الاستثمار في البحرين

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري والتشييد في مصر ومملكة البحرين» الأحد المقبل.





يرأس الندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد بالجمعية، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية كما يشارك في الندوة السفير المصري بمملكة البحرين ياسر شعبان.





وأوضحت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، أن المؤتمر يتضمن جلسات عمل متخصصة عن فرص الاستثمار العقاري في مصر وفي مملكلة البحرين بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.





وأشارت، أنه سيتم عقد جلسة بعنوان:«الاستثمار العقاري في مصر ما بين التنوع والاستدامة» بمشاركة الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحديث عن فرص الاستثمار في المشاريع القومية الكبري.





وأضافت الجمعية، كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن فرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، يشارك فيها المهندس أحمد العمادي بكلمة عن فرص الاستثمار في المدينة المتكاملة وطلال الملا ويتحدث عن فرص الاستثمار العقاري في مدينة سلمان الصناعية، وزياد جناجي ويستعرض فرص الاستثمار في ضاحية السيف بالعاصمة.



