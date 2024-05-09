حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية

استهدف حزب الله، آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية وأوقع أفرادها بين قتيل ‏وجريح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسيرة انقضاضية قادمة من لبنان انفجرت بهدف للاحتلال داخل مستعمرة المطلة بعد محاولات اعتراضية للقبة الحديدية والطيران الحربي الإسرائيلي.

فيما استهدف حزب الله اللبناني المقاومة ‏في جنوب لبنان عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم ‌‏الخميس مركزاً ‏قيادياً مستحدثا للعدو "الإسرائيلي" في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية حيث تم إصابته إصابة مباشرة.